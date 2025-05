https://fr.sputniknews.africa/20250502/la-rdc-renforce-sa-reponse-a-lepidemie-de-la-maladie-du-charbon-1072550270.html

La RDC renforce sa réponse à l'épidémie de la maladie du charbon

La RDC renforce sa réponse à l'épidémie de la maladie du charbon

Sputnik Afrique

Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo, avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé, ont renforcé les mesures... 02.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-02T08:15+0200

2025-05-02T08:15+0200

2025-05-02T08:15+0200

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

maladies

oms

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104223/69/1042236931_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_ba561dadb5915cab53d5e59beaf65d7d.jpg

Selon le ministère congolais de la Santé, un décès a été enregistré parmi les cas recensés. L'épidémie a été détectée dans quatre zones de santé situées autour du lac Edouard, à la frontière avec l'Ouganda. Elle est liée à une flambée épidémique déjà en cours du côté ougandais, dans le district de Kabale, où sept cas humains suspects ont été recensés.En réponse, les autorités congolaises, en collaboration avec l'OMS, ont intensifié la surveillance épidémiologique et lancé des enquêtes pour identifier la source de l'infection et les chaînes de transmission. Des fournitures médicales sont en cours de distribution et les patients reçoivent un traitement approprié. Une coordination transfrontalière avec les autorités sanitaires ougandaises est également en cours afin de renforcer les efforts de confinement.La maladie du charbon est une infection bactérienne qui touche principalement le bétail, mais peut être transmise à l'homme par contact direct ou indirect avec des animaux infectés ou leurs produits dérivés. Bien que la transmission interhumaine soit rare, tout cas humain diagnostiqué doit faire l'objet d'une prise en charge médicale immédiate.Chez l'homme, la maladie peut se présenter sous trois formes: cutanée, gastro-intestinale ou pulmonaire, toutes nécessitant une hospitalisation et un traitement antibiotique rapide. Des vaccins existent pour les animaux et certaines personnes à haut risque, mais l'approvisionnement en vaccins pour l'homme reste limité. Le premier signalement de l'épidémie en RDC a été émis le 22 mars, à la suite de la mort de dizaines de buffles et d'hippopotames dans le parc national des Virunga.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, maladies, oms