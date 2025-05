https://fr.sputniknews.africa/20250501/les-relations-entre-lalgerie-et-le-ghana-sont-au-beau-fixe-1072528108.html

Les relations entre l'Algérie et le Ghana sont au beau fixe

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, M. Samuel Okudzeto Ablakwa, a affirmé, mercredi, que les relations entre l'Algérie et son pays...

Dans une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre ghanéen des affaires étrangère a indiqué que "les deux pays se sont engagés à renforcer leurs relations bilatérales". "Nous sommes des alliés de longue date, et il est impératif d'œuvrer au développement de ces relations", a-t-il ajouté. Il a, à cette occasion, rappelé la lutte de l'Algérie et du Ghana contre le colonialisme, évoquant, également, la participation des deux pays à la création de l'Organisation de l'unité africaine et du Mouvement des non-alignés. "Nous continuerons ensemble la marche pour construire un monde qui prône l'humanité, l'amour et la confiance", a-t-il dit. Le Ghana "ne croit pas aux relations opportunistes mais à celles fondées sur la confiance et le principe gagnant-gagnant", a soutenu le ministre ghanéen, ajoutant que son pays "œuvrera à développer ses relations avec les pays de la région du Sahel". M. Ablakwa a, par ailleurs, fait savoir que cette audience avait permis d'évoquer l'importance "d'établir une coopération algéro-ghanéenne en matière de défense, en raison des menaces terroristes et de l'extrémisme violent qui compromettent la stabilité de la région du Sahel". Il a indiqué avoir discuté avec le président de la République des "terroristes qui contrôlent de vastes territoires au Mali, au Burkina Faso et au Niger", soulignant que "le président ghanéen, M. John Mahama, mène actuellement de bons offices de médiation" à ce propos. "Nous avons reçu un soutien fort du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé être prêt à appuyer l'initiative du Président Mahama", a-t-il poursuivi. Dans ce cadre, M. Okudzeto Ablakwa a indiqué avoir transmis au président de la République "les salutations de son frère, le président de la République du Ghana", soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune l'a chargé, à son tour, de remettre une invitation à son homologue ghanéen pour effectuer une visite en Algérie avant la fin de l'année. Par ailleurs, le ministre a évoqué ses entretiens avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, les qualifiant de "fructueux", notamment suite à la signature d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, en sus d'un deuxième accord qui sera signé ultérieurement pour les titulaires de passeports ordinaires, afin "d'intensifier les échanges commerciaux entre les citoyens". M. Okudzeto Ablakwa a également fait savoir qu'un travail est en cours pour l'ouverture d'une ligne aérienne directe reliant Alger à Accra, exprimant le souhait de son pays d'obtenir davantage de bourses d'études pour les étudiants ghanéens, de renforcer les relations économiques et d'établir un nouveau partenariat pour l'approvisionnement du Ghana en pétrole et en gaz.

