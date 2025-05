https://fr.sputniknews.africa/20250501/le-caire-reunion-sur-lobservatoire-arabe-pour-lautonomisation-economique-des-femmes-1072527561.html

Le Caire: réunion sur l'Observatoire arabe pour l’autonomisation économique des femmes

Le Caire: réunion sur l'Observatoire arabe pour l’autonomisation économique des femmes

Sputnik Afrique

La Ligue des États arabes a tenu, mercredi au Caire, une réunion au niveau des représentants permanents, consacrée à l'examen du plan exécutif pour le... 01.05.2025, Sputnik Afrique

2025-05-01T08:09+0200

2025-05-01T08:09+0200

2025-05-01T08:09+0200

maghreb

femmes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102826/62/1028266251_0:414:1360:1179_1920x0_80_0_0_1b646661ff4b37d5c3f0d75119b62e65.jpg

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution adoptée lors de la 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du Sommet, tenue au Royaume de Bahreïn, sur la base de la décision n°18 de la 43e réunion du Comité ministériel de la femme arabe, relative à l’initiative des Émirats Arabes Unis pour la création de cet Observatoire.À cette occasion, la Secrétaire générale adjointe et Cheffe du Secteur des affaires sociales à la Ligue des États arabes, Haifa Abu Ghazala, a salué l’initiative de création de l’Observatoire, ainsi que les efforts déployés en vue de sa mise en œuvre selon une vision arabe commune, visant à soutenir la femme arabe et à favoriser la durabilité économique.Mme Abu Ghazala a souligné que la Ligue des États arabes accorde une importance prioritaire à l’autonomisation économique et sociale des femmes, considérée comme un levier essentiel pour soutenir divers domaines de développement, notamment les systèmes de protection sociale, la sécurité alimentaire ainsi que la paix et la sécurité.Dans ce contexte, a-t-elle rappelé, la Ligue des États arabes a entrepris plusieurs démarches pour réduire l’écart économique entre les genres, considérant cet objectif comme une priorité régionale.La Ligue a ainsi adopté une vision intégrée, visant l’autonomisation économique, sociale, institutionnelle, politique et juridique de la femme arabe, notamment à travers l’adoption, au niveau du Sommet arabe, de la Déclaration ministérielle sur "l’équité et l’égalité entre les genres au service d’une durabilité de développement et de l’environnement: Agenda du développement de la femme arabe (2023-2028)", a-t-elle ajouté.Par ailleurs, le Secrétariat général de la Ligue a élaboré un cadre stratégique soutenu par un plan d’action de mise en œuvre du programme régional pour l’autonomisation économique et sociale de la femme dans la région arabe pour la période 2025-2028, traduisant ainsi cette vision dans les faits.Mme Abu Ghazala a, en outre, indiqué que ce cadre stratégique et son plan d’action seront présentés à la 5e session ordinaire du Sommet arabe du développement, prévue en mai prochain à Bagdad.L’Observatoire arabe pour le développement économique de la femme a pour mission d’apporter un appui aux décideurs à travers le développement d’une plateforme numérique destinée à observer et analyser la participation de la femme dans l’économie, la mise en place d’une base de données précise et l’élaboration d’indicateurs de mesure efficaces.

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maghreb, femmes