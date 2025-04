https://fr.sputniknews.africa/20250430/forets-en-peril-et-voix-mystiques-le-double-combat-de-deux-femmes-africaines-1072492322.html

Forêts en péril et voix mystiques: le double combat de deux femmes africaines

Forêts en péril et voix mystiques: le double combat de deux femmes africaines

Sputnik Afrique

Dans ce numéro d'Identités Africaines, Madeleine Zio Maka, ingénieure agricole et écrivaine engagée, et Danielle Eyango, romancière et fondatrice de la... 30.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-30T14:46+0200

2025-04-30T14:46+0200

2025-04-30T14:46+0200

identités africaines

podcasts

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/1e/1072496439_36:0:1336:731_1920x0_80_0_0_fb3aa068fe16d8238a083809aa5821c2.png

Forêts en péril et voix mystiques: le double combat de deux femmes africaines Sputnik Afrique Dans ce numéro d'Identités Africaines, Madeleine Zio Maka, ingénieure agricole et écrivaine engagée, et Danielle Eyango, romancière et fondatrice de la Fondation Kotto Bass, partagent leurs combats. Entre préservation de la nature et littérature mystique, elles incarnent une Afrique en quête de ses racines.

Ingénieure agricole et auteure de L’Oiseau Migrateur et de plusieurs autres ouvrages, Madeleine Zio Maka alerte sur la destruction des forêts ivoiriennes. Pour elle, écrire est un acte de résistance contre l’oubli des traditions et la dégradation environnementale.Romancière primée et fondatrice de la Fondation Kotto Bass, Danielle Eyango tire son inspiration dans le mysticisme ancestral. Son roman Quand les racines chantent explore les tensions entre traditions africaines et influences coloniales, à travers une héroïne déchirée.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

podcasts, аудио