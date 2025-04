https://fr.sputniknews.africa/20250427/premier-forum-des-jeunes-diplomates-russie-afrique-un-vent-nouveau-sur-la-diplomatie-mondiale-1072368489.html

Premier forum des jeunes diplomates Russie-Afrique: un vent nouveau sur la diplomatie mondiale

Premier forum des jeunes diplomates Russie-Afrique: un vent nouveau sur la diplomatie mondiale

Le premier Forum des jeunes diplomates Russie-Afrique a eu lieu dans la capitale russe, rassemblant une cinquantaine de diplomates venus de plus de 20 pays... 27.04.2025, Sputnik Afrique

Le premier Forum des jeunes diplomates Russie-Afrique a eu lieu du 22 au 26 avril à Moscou. L’événement a rassemblé des jeunes venus de plus de 20 pays, dont l'Algérie, le Bénin, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Zimbabwe, le Cameroun, le Kenya, la Mauritanie, le Mozambique, le Gabon, le Burundi et la République des Seychelles. Ce forum illustre le concept de la diplomatie horizontale, développée par Moscou, qui vise à créer un réseau de communication informelle entre jeunes diplomates, fonctionnaires et experts. L'organisateur est le Conseil des jeunes diplomates auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est adressé aux participants lors de l'ouverture de l'événement. Le thème principal du Forum est "La diplomatie de la victoire", dédié au 80e anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Lors d'une session consacrée à la lutte contre le néocolonialisme, les intervenants, dont la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, ont discuté de l'importance de créer un ordre mondial juste et de renforcer la coopération entre la Russie et l'Afrique en matière économique et politique. Lors de la discussion sur la diplomatie sportive, les participants ont célébré la puissance unificatrice du sport.

