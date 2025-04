https://fr.sputniknews.africa/20250425/poutine-rencontre-au-kremlin-lenvoye-special-de-trump-witkoff-1072298616.html

Poutine a rencontré au Kremlin l'envoyé spécial de Trump, Witkoff

Il s'agit de la 4e rencontre entre Poutine et Witkoff depuis le début de l'année. La dernière a eu lieu à Saint-Pétersbourg le 11 avril et a duré plus de 4...

Vladimir Poutine a rencontré ce vendredi au Kremlin l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff.Le conseiller du Président russe Iouri Ouchakov et l'envoyé spécial de Poutine, Kirill Dmitriev ont participé à la réunion.Le cortège transportant Steve Witkoff est arrivé au Kremlin à 11h00 GMT et l'aurait quitté à 14h20 GMT, rapporte un correspondant de Sputnik.Il s'agit de leur 4e rencontre depuis le début de l'année. La dernière a eu lieu à Saint-Pétersbourg le 11 avril et a duré plus de 4 heures.Après sa précédente rencontre avec Poutine, début avril, Steve Witkoff avait estimé que le chef de l'État russe voulait une "paix durable" en Ukraine.

