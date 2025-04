https://fr.sputniknews.africa/20250425/pourparlers-sur-lukraine-en-realite-tout-ca-cest-pour-la-communication-1072295665.html

Pourparlers sur l'Ukraine: "En réalité, tout ça, c'est pour la communication"

Pourparlers sur l'Ukraine: "En réalité, tout ça, c'est pour la communication"

Le nouveau round des pourparlers pour résoudre le conflit en Ukraine a été amputé dès le premier jour de la participation des chefs de la diplomatie française... 25.04.2025, Sputnik Afrique

Pourparlers sur l'Ukraine: "En réalité, tout ça, c'est pour la communication" Sputnik Afrique Le nouveau round des pourparlers pour résoudre le conflit en Ukraine a été amputé dès le premier jour de la participation des chefs de la diplomatie française et allemande, mais aussi de celle du secrétaire d'état américain Marco Rubio. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur le contexte de cet événement.

"En réalité, tout ça, c'est pour la communication. Donc ils vont dire: regardez, on a accueilli les discussions de paix, on fait tout pour la paix. Donc ça, c'est ce que va entendre le grand public dans les médias, mais les gens comme vous qui suivent véritablement l'information savent qu'en réalité c'est pour accuser en permanence la Russie d'avoir troublé un cessez-le-feu, d'avoir eu des demandes complètement inacceptables et en réalité de vouloir la guerre, parce que c'est présenté sans cesse comme ça", a déclaré l'analyste français Bertrand Scholler au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe sur le nouveau round des pourparlers sur l'Ukraine à Londres;- Iba Karim, docteur en économie et ancien parlementaire burkinabé, sur la levée prochaine du roaming entre le Burkina Faso et le Togo;- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste socio-économique nigérien, sur la situation économique du Niger;- Serge Théophile Balima, professeur des universités en journalisme, et Cyrille Guel, secrétaire exécutif de Educommunik, sur le Forum régional pour la paix, la sécurité et le développement durable dans le Sahel à Ouagagadougou dont ils sont organisateurs et sur les propos du président ghanéen qui prône pour un retour des pays de l'AES dans la CEDEAO.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

