https://fr.sputniknews.africa/20250425/plus-de-30-pays-africains-participeront-au-forum-numerique-mondial-en-russie-1072316170.html

Plus de 30 pays africains participeront au Forum numérique mondial en Russie

Plus de 30 pays africains participeront au Forum numérique mondial en Russie

Sputnik Afrique

Début juin, une trentaine de pays africains prendront part au Forum numérique mondial qui aura lieu à Nijni Novgorod, en Russie. 25.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-25T19:13+0200

2025-04-25T19:13+0200

2025-04-25T19:13+0200

nijni novgorod

russie

afrique

international

numérique

fracture numérique

illettrisme numérique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/19/1072306352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561a88fe790e976b046d536033f833d1.jpg

Les délégués de 62 pays dont 31 africains participeront au Forum numérique mondial qui se tiendra dans la ville russe de Nijni Novgorod, au bord de la Volga, les 5-6 juin, a annoncé Margarita Klimanova, conseillère de l'administration présidentielle russe pour le développement des technologies de l'information et de la communication et des infrastructures de communication.Les organisateurs comptent accueillir de 1.500 participants étrangers, et environ 10.000 autres pourront se joindre à l'événement en ligne. Le forum accueillera également l'exposition "Numérisation de la Russie industrielle", où plus de 170 entreprises présenteront leurs projets.Programme du forumConsacré à l'interaction de la Russie et des pays en développement, le forum réunira des experts du monde entier qui discuteront du développement des technologies numériques et d’une éventuelle coopération internationale.Les principaux thèmes à l'ordre du jour sont:Parmi les thèmes centraux figurent la réduction de la fracture numérique, le transfert efficace de technologie, le renforcement des capacités des pays du Sud global et la sécurité internationale de l’information dans le contexte de la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030.Les participants au forum mèneront des discussions sur le partenariat dans l'enseignement, la lutte contre l'illétrisme numérique ou encore la détection des fausses informations dans les médias. Parallèlement au programme d'affaires, les participants pourront bénéficier d'un programme culturel, notamment voire les sites touristiques de Nijni Novgorod et de ses environs.L'inscription au forum est disponible sur le site GDFCONF.COM.

nijni novgorod

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nijni novgorod, russie, afrique, international, numérique, fracture numérique, illettrisme numérique