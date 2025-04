https://fr.sputniknews.africa/20250425/lile-maurice-restitue-255-kg-dor-a-madagascar-saisis-en-2019-1072289666.html

L'île Maurice restitue 25,5 kg d'or à Madagascar, saisis en 2019

L'île Maurice restitue 25,5 kg d'or à Madagascar, saisis en 2019

Le gouvernement mauricien a officiellement restitué 25,5 kg d'or à l'Etat malgache, car ces biens, issus d'un trafic illicite, avaient été interceptés en 2019... 25.04.2025, Sputnik Afrique

À l'occasion de cette restitution, le Premier ministre mauricien, Navinchandra Ramgoolam, a remis les objets saisis au Président de Madagascar, Andry Rajoelina, lors d'une cérémonie officielle organisée en marge de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Le lot restitué comprend 45 plaques d'or ainsi que des bijoux en or, lesquels seront transférés sans délai à la Banque centrale de Madagascar. Ce moment revêt une importance particulière et va bien au-delà du simple symbole, a déclaré le Président malgache dans son discours prononcé à cette occasion. Il a également exprimé sa gratitude au Premier ministre mauricien, saluant un geste fort de coopération entre les deux pays.

