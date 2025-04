https://fr.sputniknews.africa/20250425/les-brics-dont-la-russie-et-la-chine-ont-enterre-le-monde-unipolaire-de-la-pax-americana-1072312592.html

"Les BRICS, dont la Russie et la Chine, ont enterré le monde unipolaire de la pax americana"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français explique pourquoi la Russie, la Chine et l’Inde vont finir par... 25.04.2025, Sputnik Afrique

"Les BRICS, dont la Russie et la Chine, ont enterré le monde unipolaire de la pax americana" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français explique pourquoi la Russie, la Chine et l’Inde vont finir par mettre sur pied une coopération bénéfique pour tous, y compris pour les pays du Sud, en Arctique. Les USA auront "une position de puissance régionale mais dans une architecture multipolaire".

"Par son étendue géographique vers le Nord du globe terrestre, la Russie est certainement la plus grande puissance mondiale en Arctique et elle compte préserver son statut quel que soit le prixà payer, notamment dans le contexte des visées américaines dans cette région du monde, dont Donald Trump lui-même s’est fait le porte-parole avec son désir d’annexer le Canada et le Groenland", affirme à Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. "Il faut bien avoir à l’esprit que l’Arctique fournit 80% du gaz, 90% du nickel et du cobalt russes, générant ainsi pas moins de 10% du PIB du pays et environ 20% de ses exportations génératrices de devises fortes. Ce n’est pas pour rien que les Occidentaux font des pieds et des mains pour exclure la Russie des institutions de l’Arctique, qui sont restées durant longtemps un exemple de coopération internationale fructueuse et apaisée, surtout depuis le début de l’Opération spéciale militaire russe en Ukraine en février 2022", ajoute-t-il.Dans le même sens, Bertrand Scholler estime que "la dynamique mondiale rapproche les principaux pays eurasiatiques: la Russie, l'Inde et la Chine auxquels vont certainement se joindre beaucoup de pays du Sud, qui n’hésitent plus à se révolter contre le monde occidental qui les a maintenus dans la pauvreté et le sous-développement, et en fait des partenaires dans l'Arctique avec une vision commune et bénéfique pour tous".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

