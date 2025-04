Entretiens Poutine-Witkoff sur l'Ukraine: le Kremlin fournit des détails

https://fr.sputniknews.africa/20250425/entretiens-poutine-witkoff-sur-lukraine-le-kremlin-fournit-des-details--1072309066.html

La reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine a été évoquée lors des entretiens entre Vladimir Poutine et l'envoyé du Président américain... 25.04.2025, Sputnik Afrique

La possibilité de relancer les discussions directes entre la Russie et l'Ukraine a été au centre de la rencontre entre le Président russe Poutine et l'envoyé spécial du Président américain Steve Witkoff à Moscou, a annoncé ce vendredi 25 avril l'assistant du Président russe, Iouri Ouchakov.La discussion, qui a duré plus de trois heures, a été constructive et utile, et a permis de rapprocher davantage les positions de la Russie et des États-Unis, note M.Ouchakov. Il a assisté à l'entretien, tout comme Kirill Dmitriev, envoyé spécial du Président russe pour la coopération économique et d'investissement avec les pays étrangers.Fait "symbolique", la rencontre s'est tenue le jour du 80e anniversaire de la jonction des troupes soviétiques et américaines sur l'Elbe en avril 1945.Il s'agit de la quatrième visite de M.Witkoff en Russie organisée dans le cadre des efforts déployés par Donald Trump pour régler le conflit en Ukraine.

