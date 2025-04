https://fr.sputniknews.africa/20250423/liran-a-des-contremesures-militaires-quaucune-armee-occidentale-na-les-moyens-darreter-1072223590.html

L’Iran a des "contremesures militaires qu’aucune armée occidentale n’a les moyens d’arrêter"

L’Iran a des "contremesures militaires qu’aucune armée occidentale n’a les moyens d’arrêter"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Général français Dominique Delawarde, explique pourquoi il est peu probable qu’un conflit de grande envergure... 23.04.2025, Sputnik Afrique

L’Iran a des "contremesures militaires disruptives qu’aucune armée occidentale n’a les moyens d’arrêter" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Général français Dominique Delawarde, explique pourquoi il est peu probable qu’un conflit de grande envergure explose dans le golfe Persique entre les États-Unis et l’Iran. "L’Iran s’est préparé à faire face à toute éventualité de guerre contre les États-Unis, Israël et l’Otan d’une façon asymétrique".

"Dans l’escalade actuelle entre Israël, les États-Unis et l’Iran, concernant son prétendu programme nucléaire militaire que les médias mainstream martèlent à longueur de journée, bien que la direction du renseignement US infirme cette hypothèse, les armes nucléaires ne sont pas en mesure de jouer un rôle décisif en cas de déclenchement d’un conflit militaire entre ces pays", affirme à Radio Sputnik Afrique le Général Dominique Delawarde, ancien chef "Situation-Renseignement-Guerre électronique" à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. "Et pour cause, après leur utilisation par l’armée américaine au Japon en 1945 dans les villes d’Hiroshima et de Nagasaki, les armes nucléaires ont juste servi dans une posture strictement dissuasive durant les 80 dernières années ayant suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale", rappelle-t-il.Dans le même sens, le Général Delawarde explique qu’au-delà du "fait que feu l’Ayatollah Khomeini avait émis une fatwa en son temps interdisant à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire à cause de son caractère destructif massif sans distinction et donc immoral, les officiers généraux et les stratèges militaires iraniens estiment que les capacités balistiques hypersoniques inarrêtables dont disposent leur pays sont suffisantes pour provoquer un désastre nucléaire juste en attaquant la centrale nucléaire israélienne à Dimona avec une salve de missiles à saturation. Tout cela rend la possibilité d’un conflit dans le golfe persique très peu probable".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

