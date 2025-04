https://fr.sputniknews.africa/20250423/des-journalistes-russes-et-africains-sengagent-a-lutter-contre-la-propagande-occidentale-1072445205.html

Des journalistes russes et africains s'engagent à lutter contre la propagande occidentale

Des journalistes russes et africains s'engagent à lutter contre la propagande occidentale

23.04.2025

Les journalistes ont exprimé leur intention d’accroître la connaissance mutuelle des projets communs et de créer des mécanismes pratiques de recherche et d’échange d’informations.Ils ont souligné la nécessité de se coordonner "pour faciliter la diffusion d’informations fiables sur la Russie dans les médias africains comme contrepoids à la propagande".Les journalistes ont également convenu de lutter contre les intox en créant une "nouvelle qualité de l’espace de l’information uni entre la Russie et l’Afrique".Le forum, organisé par le Centre de dialogue Alpha conjointement avec le Fonds de soutien à la diplomatie publique A.M. Gorchakov, a eu lieu les 22 et 23 avril à Addis-Abeba. Il a réuni plus de 50 journalistes de Russie et de pays africains, dont le Botswana, le Ghana, la Guinée, le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud.

