Conflit en RDC: après Kinshasa, le nouveau médiateur de l'UA se rend à Kigali

2025-04-22T07:09+0200

La semaine dernière, il s'était rendu à Kinshasa pour rencontrer le Président congolais Félix Tshisekedi. Il s'agit des premières visites dans les deux capitales du médiateur de l'UA depuis qu'il a succédé le 13 avril à son homologue angolais Joao Lourenço, qui occupait ce rôle depuis 2022. "L'ambition du Togo est de poser les bases d'un dialogue constructif et d'une réconciliation durable pour une résolution pacifique de cette crise". Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, avant d'être rapidement rompus.

