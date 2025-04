https://fr.sputniknews.africa/20250421/qui-etait-le-pape-francois-premier-pontife-souverain-issu-des-ameriques-1056136928.html

Qui était le pape François, premier souverain pontife issu des Amériques?

Qui était le pape François, premier souverain pontife issu des Amériques?

Sputnik Afrique

Le pape François s’est éteint au Vatican à 88 ans, après un pontificat long de 12 ans axé sur le soutien aux pauvres et aux marginalisés. Cette période fut... 21.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-21T11:57+0200

2025-04-21T11:57+0200

2025-04-21T13:21+0200

pape françois

décès

église catholique

vatican

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102288/21/1022882155_0:5:740:421_1920x0_80_0_0_13cf9420c121d4300ccd67006ee1da65.jpg

Le premier pape venu des Amériques, le souverain pontife François, est décédé au Vatican à 88 ans. Le chef de l'Église catholique romaine s’est éteint des suites d’une pneumonie, après un pontificat long de 12 ans.Le pontife argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie bilatérale, sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013.Dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli mais s'était offert un bain de foule en papamobile au milieu de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre.Le pape François souffrait notamment de fréquents problèmes de genou, affectant sa mobilité. Fin juillet 2022, il avait passé une grande partie de sa visite au Canada en fauteuil roulant, déclarant néanmoins vouloir persévérer dans ses fonctions.Son prédécesseur, Benoît XVI, avait lui-même pris sa retraite en raison de problèmes de santé en 2013.La route vers le Saint-SiègeDe son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, le pape François était né à Buenos en 1936, d’une famille d’immigrés italiens. Nommé archevêque de la capitale argentine en 1998, puis cardinal en 2001, il n’a jamais caché son attachement à ses racines sud-américaines, se parant à l’occasion du maillot de San Lorenzo, son club de football fétiche.Pressenti pour occuper le trône pontifical à la mort de Jean-Paul II, en 2005, il lui faudra finalement attendre 2013 et la renonciation de Benoît XVI pour passer l’anneau du pêcheur à son doigt. Alors âgé de 76 ans, il devient le premier pape à prendre le nom de François, en hommage à saint François d'Assise, et le premier pape non-européen depuis près de 1.300 ans.Il place dès lors son pontificat sous le signe de la défense des pauvres, exhortant l'Église à tendre la main aux marginalisés.Face à la montée de l’islam, il prône également le dialogue interreligieux, étant le premier souverain pontife à se rendre dans la péninsule arabique.Mais le plus grand défi auquel le pape François fut confronté durant son mandat vînt sans doute de l’intérieur de l'Église: une série de scandales d’abus sexuels à grande échelle, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et au Chili. Le souverain pontife étant lui-même accusé d’avoir dissimulé les abus du cardinal américain Theodore McCarrick.En décembre 2019, le successeur de saint Pierre décide finalement d’abolir les règles de confidentialité du Vatican pour les cas de violence sexuelle. Une décision qui permet désormais le partage de documents et d’informations sur les abus sacerdotaux avec les forces de l'ordre et les victimes.

vatican

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pape françois, décès, église catholique, vatican