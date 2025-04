https://fr.sputniknews.africa/20250418/comment-leffet-ciseaux-des-causes-endogenes-et-exogenes-destabilise-t-il-la-corne-de-lafrique-1072051635.html

Comment l’effet ciseaux des causes endogènes et exogènes déstabilise-t-il la Corne de l’Afrique?

Comment l’effet ciseaux des causes endogènes et exogènes déstabilise-t-il la Corne de l’Afrique?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Abdelkader Soufi, chercheur algérien en géopolitique, explique les causes endogènes et exogènes qui sont à l’origine... 18.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-18T14:28+0200

2025-04-18T14:28+0200

2025-04-21T14:12+0200

afrique en marche

podcasts

politique

corne de l'afrique

soudan du sud

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/12/1072051853_0:277:2592:1735_1920x0_80_0_0_77881ccf018b992df90c94ca6b3af898.jpg

Comment l’effet ciseaux des causes endogènes et exogènes déstabilise-t-il la Corne de l’Afrique? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Abdelkader Soufi, chercheur algérien en géopolitique, explique les causes endogènes et exogènes qui sont à l’origine de la nouvelle crise qui se profile dans la Corne de l’Afrique. "Ce sont surtout les facteurs exogènes liés aux ingérences des puissances occidentales qui déterminent de la situation."

"Nonobstant les causes endogènes politiques, économiques, sociales, ethniques et religieuses des conflits qui secouent la région de la Corne de l’Afrique — notamment au Sud-Soudan et au Tigré, à la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée —, ce sont surtout les facteurs exogènes liés aux interférences, voire aux ingérences des puissances occidentales qui déterminent l’évolution de la situation dans cette région de l’Afrique de l’Est", affirme à Radio Sputnik Afrique Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie.Dans le même sens, M. Soufi explique que "ce sont ces enjeux géostratégiques qui font courir aussi bien les puissances régionales, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, Israël et l’Arabie saoudite, que les puissances internationales, comme les États-Unis et leurs alliés de l’Otan, la Chine, la Russie, l’Inde et l’Iran, pour le contrôle de cette région hautement stratégique en vue de défendre leurs intérêts. La différence entre les puissances de l’Eurasie, comme la Chine, la Russie et l’Iran et leurs rivales occidentales est dans la volonté des premières d’instaurer une nouvelle architecture mondiale multipolaire et multilatérale plus juste et plus équitable, contrairement aux secondes qui veulent sauver à tout prix leur système de domination mondiale qui exclut notamment les pays du Sud global comme les pays africains".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

corne de l'afrique

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, politique, corne de l'afrique, soudan du sud, аудио