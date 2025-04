https://fr.sputniknews.africa/20250416/de-la-radiographie-au-braille-des-innovations-dia-qui-redefinissent-lavenir-de-lafrique-1071954663.html

De la radiographie au braille: des innovations d’IA qui redéfinissent l'avenir de l'Afrique

De la radiographie au braille: des innovations d’IA qui redéfinissent l'avenir de l'Afrique

16.04.2025

Dans ce nouvel épisode, Avenir Souverain est allé à la rencontre de deux jeunes innovants qui ont créé des solutions utiles pour l'Afrique et pour l'humanité, en exploitant la puissance de l'Intelligence Artificielle pour transformer des vies.

Deux jeunes entrepreneurs visionnaires, Yacin Mouhoumed Elmi et Andréa Valéria Andriantefiarinesy, font rayonner l'innovation africaine à travers des projets révolutionnaires. L’un utilise l’intelligence artificielle pour sauver des vies humaines, l’autre pour améliorer l'autonomie des personnes malvoyantes. Ces deux initiatives illustrent parfaitement comment la technologie peut être un levier puissant pour répondre aux défis de santé publique et d’inclusion sociale en Afrique.Yacin Mouhoumed Elmi, doctorant en économétrie-statistique, a développé un projet innovant alliant Computer Vision et Deep Learning pour détecter la tuberculose, un fléau majeur à Djibouti et en Afrique. Son modèle d'intelligence artificielle analyse les radiographies pulmonaires pour repérer les signes de la maladie avec une précision que l'œil humain peine parfois à atteindre. En utilisant plus de 4 000 images disponibles dans des bases de données internationales, Yacin a conçu un système de diagnostic “automatisé et rapide”, capable d’éliminer les erreurs humaines et de faciliter la prise de décision des pneumologues.Son ambition va au-delà de la tuberculose. Elmi envisage d'étendre cette technologie à d'autres maladies respiratoires et même à la détection du cancer du sein. À terme, il rêve de créer un "hôpital intelligent" à Djibouti, combinant technologies de pointe et accès aux soins pour tous.À Madagascar, Andréa Valéria Andriantefiarinesy est cofondatrice de BrA.I, une startup innovante qui a développé un appareil révolutionnaire capable de traduire instantanément n’importe quel texte en braille grâce à l’intelligence artificielle. Ce dispositif vient combler un besoin urgent dans un pays où les malvoyants manquent cruellement d'outils adaptés pour leur permettre d’accéder à l’information et d’être autonomes.Cette innovation va bien au-delà de la simple aide à la lecture ; elle permet à de nombreuses personnes de “retrouver leur indépendance”, d’accéder à l’éducation, à l’information, et même à des opportunités professionnelles, souvent hors de portée à cause de la rareté des outils et de leur coût élevé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

