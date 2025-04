https://fr.sputniknews.africa/20250415/une-delegation-du-groupe-damitie-parlementaire-mauritanie-algerie-recue-a-alger-1071903122.html

Une délégation du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Algérie reçue à Alger

2025-04-15T08:14+0200

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a reçu, lundi à Alger, une délégation du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Algérie, conduite par son président, M. Dah Souheïb, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. La rencontre a permis de "passer en revue l’état des relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, dans leurs volets historique, diplomatique, politique, parlementaire, religieux et culturel" et de "discuter des moyens de les renforcer et de les développer davantage, conformément à la volonté qui anime les dirigeants des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani", précise le communiqué. A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de "l'évolution positive des relations bilatérales, notamment sur le plan économique, à la lumière de l'ouverture du poste-frontière et de la ligne maritime entre les deux pays et du projet de réalisation de la route Tindouf-Zouerate", selon la même source. Les deux parties ont, dans ce cadre, souligné la nécessité de "continuer à œuvrer pour développer les échanges commerciaux et renforcer le partage d'expertises entre les deux pays", conclut le communiqué.

