Protectionnisme américain: l’Afrique appelle à la réciprocité et à la diversification des marchés

Protectionnisme américain: l’Afrique appelle à la réciprocité et à la diversification des marchés

Le partenariat historique entre l’Afrique et les puissances occidentales, fondé sur la dépendance commerciale et l’aide internationale, s’effrite face au... 14.04.2025, Sputnik Afrique

Selon l’expert algérien en économie et relations internationales, Docteur Farid Benyahiya, cette décision n’a rien de purement économique. Pour lui, les motivations de Trump sont en grande partie liées à la situation financière intérieure des États-Unis.Avec une dette dépassant les 30 000 milliards de dollars, Washington chercherait à compenser en ciblant des partenaires commerciaux jugés désavantagés dans la balance.Pour l’Afrique, l’impact à court terme demeure relativement faible, selon l’économiste. D’après le Docteur Farid, les exportations vers les États-Unis ne constituent qu’une petite part du commerce extérieur de la plupart des pays africains. Néanmoins, cette décision unilatérale envoie un message fort : le climat commercial mondial devient de plus en plus incertain, incitant ainsi les pays africains à explorer d’autres options.Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, Gilbert Collard, avocat français et ancien eurodéputé, a critiqué la Cour pénale internationale (CPI) pour ses incohérences. Selon lui, la CPI "s'est discréditée au fil de ses comportements contradictoires" et a perdu toute autorité. L'avocat estime que la Cour est vouée à disparaître un jour en raison de cette perte de crédibilité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

2025

