Conflit en RDC: le Président togolais nouveau médiateur de l'UA

M. Gnassingbé succédera ainsi au chef de l'Etat angolais Joao Lourenço, qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il occupait depuis 2022, pour se concentrer sur sa mission comme président en exercice de l'UA. Une guerre oppose depuis plusieurs années l'armée congolaise au groupe rebelle M23 qui a notamment conquis ces derniers mois les deux grandes villes de Goma et Bukavu dans l'est congolais à la faveur d'une offensive éclair. Dimanche, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a partagé un communiqué de l'UA indiquant que M. Gnassingbé avait été nommé "médiateur de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo". M. Dussey a remercié l'UA et ses pays membres "pour la confiance exprimée à l'égard du président Faure Essozimna Gnassingbé", assurant que ce dernier "contribuera activement à la recherche d'une paix durable, à la réconciliation et à la stabilité dans la région des Grands Lacs". Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, avant d'être rapidement rompus.

