https://fr.sputniknews.africa/20250413/au-moins-114-civils-tues-dans-les-attaques-des-fsr-dans-louest-du-soudan-1071843772.html

Au moins 114 civils tués dans les attaques des FSR dans l'ouest du Soudan

Au moins 114 civils tués dans les attaques des FSR dans l'ouest du Soudan

Sputnik Afrique

Au moins 114 civils ont été tués lors d'attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) contre deux camps de déplacés au cours des deux derniers jours à... 13.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-13T08:15+0200

2025-04-13T08:15+0200

2025-04-13T08:15+0200

soudan

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/0d/1071843608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_851a175967e7ba14a1926683abe7f41d.jpg

"Aujourd'hui (samedi), 14 civils ont été tués lors d'une autre attaque des milices sur le camp de déplacés d'Abu Shouk, et des dizaines d'autres ont été blessés", a-t-il ajouté.Parmi les morts du camp de Zamzam se trouvaient neuf employés de Relief International, une organisation non gouvernementale qui gère un hôpital de campagne dans le camp, a précisé M. Khatir. Emergency Room, un groupe de bénévoles, a déclaré dans un communiqué que 40 civils avaient été tués et des centaines d'autres blessés samedi à la suite d'un bombardement intensif du camp d'Abu Shouk par les Forces de soutien rapide. Depuis la mi-avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit dévastateur entre Forces armées soudanaises et les FSR, qui a fait plus de 29 600 victimes, selon les Forces armées soudanaises.

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, afrique subsaharienne