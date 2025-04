https://fr.sputniknews.africa/20250412/un-autre-parti-ivoirien-annonce-son-retrait-de-la-commission-electorale-1071814507.html

Un autre parti ivoirien annonce son retrait de la Commission électorale

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) emboîte ainsi le pas à celui de l'ex-Président Laurent Gbagbo. 12.04.2025, Sputnik Afrique

La suspension a été annoncée vendredi au siège du parti par son porte-parole, Bredoumy Soumaïla. Plus tôt dans la journée, les députés ont dénoncé les dysfonctionnements persistants au sein de la CEI.Entre autres, ils ont critiqué la liste électorale provisoire publiée par la Commission.Face à la situation politique de plus en plus tendue à quelques mois de l’élection présidentielle, les députés du PDCI invitent la communauté internationale à réagir pour anticiper d’éventuels troubles en Côte d’Ivoire."C’est maintenant qu’il faut appeler les Ivoiriens et Ivoiriennes au dialogue", a déclaré le député Simon Doho.

