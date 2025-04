https://fr.sputniknews.africa/20250412/trump-montre-ses-limites-face-a-pekin-en-decretant-une-pause-sur-les-taxes-douanieres-ecrit-le-nyt-1071825749.html

Trump montre ses limites face à Pékin, en décrétant une pause sur les taxes douanières, écrit le NYT

"M.Xi a appris que son adversaire avait un point sensible", analyse le quotidien à la suite de la décision de l'administration US de suspendre certains tarifs... 12.04.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/04/1071516912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6863ec8a260d15df10c47de320cb83.jpg

Et ce, alors que la Chine, elle, s'est montrée prête à endurer des épreuves, fait-il remarquer. La mise en place des tarifs douaniers mondiaux a fait basculer les bourses dans le rouge et a balayé des milliers de milliards de dollars de richesse, rappelle le New York Times. Finalement, Donald Trump n'a pas pu ignorer les turbulences financières et les milliardaires de Wall Street et de la tech, qui lui ont fait part de leurs inquiétudes via des membres de son cabinet.

