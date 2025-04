https://fr.sputniknews.africa/20250412/lukraine-pourrait-etre-divisee-en-zones-de-controle-apres-la-fin-du-conflit-ecrit-le-times-1071812043.html

L'Ukraine pourrait être divisée en zones de contrôle après la fin du conflit, écrit le Times

Le pays pourrait ainsi subir le sort de Berlin, capitale allemande, après la Seconde Guerre mondiale, a suggéré l'envoyé spécial de Trump, Keith Kellogg, dans... 12.04.2025, Sputnik Afrique

Autres points clés de sa proposition:Des troupes britanniques et françaises pourraient être stationnées dans l'ouest de l'Ukraine comme "force de réassurance". Entre celles-ci et les forces russes, il pourrait y avoir "des forces ukrainiennes et une zone tampon ". Les États-Unis ne déploieront aucune force terrestre en Ukraine. Une zone démilitarisée d’environ 30 km pourrait être établie le long des "lignes de contrôle à l’est". Cependant, M.Kellogg doute que Moscou accepte une telle idée, note le média. En effet, Vladimir Poutine a indiqué à maintes reprises que la Russie aspirait à une paix durable et à l'élimination de la cause profonde de la crise.

