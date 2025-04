https://fr.sputniknews.africa/20250412/detecter-la-tuberculose-en-quelques-secondes-un-prodige-djiboutien-cree-une-methode-innovante-1071820254.html

Détecter la tuberculose en quelques secondes: un prodige djiboutien crée une méthode innovante

Détecter la tuberculose en quelques secondes: un prodige djiboutien crée une méthode innovante

C'est Yacine Mouhoumed Elmi, doctorant en économétrie-statistique et spécialiste en apprentissage automatique, qui l'a proposée.

Grâce aux avancées de l'apprentissage profond, sa méthode permet le dépistage précoce de la tuberculose, qui sévit toujours à Djibouti et dans bien d'autres pays africains. Pour entraîner le modèle, Yacine Mouhoumed Elmi a utilisé plus de 4.000 images disponibles dans des sources ouvertes au niveau international. Selon lui, sa technique offre plusieurs avantages: Or, son objectif principal est de créer un "hôpital intelligent à Djibouti" qui proposerait des services de santé hautement efficaces grâce à l'IA.

