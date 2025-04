https://fr.sputniknews.africa/20250411/plus-de-50-delegues-attendus-au-iie-forum-des-femmes-entrepreneurs-des-brics-a-moscou-1071790449.html

Plus de 50 délégués attendus au IIe Forum des femmes entrepreneurs des BRICS à Moscou

Le IIe Forum des femmes entrepreneurs des BRICS accueillera plus de 1.000 délégués issus de 50 pays pour discuter de la place de l'entrepreneuriat féminin dans... 11.04.2025, Sputnik Afrique

L'évènement se tiendra les 15 et 16 mai, au Centre national Russie à Moscou. Plus de 1.000 délégués sont attendus, se réjouit un communiqué de l'Alliance des femmes d'affaires des BRICS.Le thème principal du forum est le développement de la coopération régionale entre les BRICS et les pays des régions Asie-Pacifique, Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient et CEI.L'ordre du jour portera également sur:La première édition du Forum a réuni environ 300 délégués de 30 pays dans la capitale russe en 2024.L'Alliance des femmes d'affaires des BRICS a été mise en place conformément à une décision prise par les chefs d'État des BRICS lors du 12e sommet du groupe en 2020.

