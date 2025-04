La délégation russe est dirigée par l'ambassadeur de Russie aux États-Unis Alexandre Dartchiev, et la délégation américaine par la sous-secrétaire d'État adjointe Sonata Coulter.La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères a rapporté que des représentants des départements de politique étrangère des deux pays participeraiemt à la réunion.Américains et Russes se sont déjà retrouvés à Istanbul fin février au sujet du travail de leurs missions diplomatiques,.Les premiers pourparlers russo-américains depuis février 2022, qui se sont tenus le 18 février à Riyad en Arabie saoudite, étaient intervenus quelques jours après un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

La Russie et les USA tiennent à Istanbul une 2e série de consultations sur le travail des ambassades

© Sputnik . Kirill Zykov le consulat général de Russie à Istanbul © Sputnik . Kirill Zykov

Les délégations de la Russie et des États-Unis tiennent à Istanbul une 2e série de consultations sur la normalisation du fonctionnement des missions diplomatiques des deux pays. La première rencontre de ce type a eu lieu le 27 février et la conversation à huis clos avec la presse a duré plus de six heures.