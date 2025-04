https://fr.sputniknews.africa/20250409/le-projet-sputnikpro-debute-au-niger-1071672062.html

Le projet SputnikPRO débute au Niger

Un atelier destiné aux journalistes de l'Agence Nigérienne de Presse (ANP) est devenu le premier module de SputnikPro au Niger. 09.04.2025, Sputnik Afrique

Lors de l'événement, qui s'est tenu par liaison vidéo, Viktoria Boudanova, directrice de Sputnik Afrique, a présenté les méthodes de travail des médias modernes avec les technologies de l'intelligence artificielle, ainsi que les projets de l’IA de Sputnik. "Une réunion quadripartite très productive entre les chefs du ministère russe des Affaires étrangères et de l'AES s'est tenue récemment à Moscou, et il est symbolique que notre projet SputnikPro soit lancé au Niger. Sputnik bénéficie d'une large audience auprès des populations du Niger, du Mali et du Burkina Faso et d'une coopération fructueuse avec les médias de la région. Nous comptons l'approfondir dans tous les domaines", a déclaré Viktoria Boudanova. L'ANP est le principal média public au Niger. Le siège de l’agence se trouve à Niamey et dispose d'un vaste réseau de correspondants régionaux à travers le pays. SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias initié par l'agence internationale Sputnik. C'est un système de séminaires, conférences et ateliers uniques destinés aux journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants en fin de cursus des départements universitaires spécialisés, animés par les meilleurs managers médias russes et étrangers, experts et spécialistes de l'agence. Depuis 2018, des rencontres en présentiel ont eu lieu dans 24 pays et dans plus de 80 États en format en ligne. Le nombre de participants à SputnikPro dépasse 12.700 personnes.

