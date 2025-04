https://fr.sputniknews.africa/20250408/lafrique-en-droit-dobtenir-un-siege-permanent-au-conseil-de-securite-des-nations-unies-1071621906.html

L'Afrique en droit d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies

L'Afrique en droit d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies

Invité du forum de la Radio nationale, M. Amroune a indiqué que l’Afrique était légitimement en droit d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, soulignant que le document officiel soumis par le continent à l'ONU concernant la réforme du Conseil de sécurité précisait clairement le nombre de sièges permanents censés lui revenir de droit au sein de cet organe onusien. Évoquant les principaux critères requis pour accéder à la qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, à savoir la crédibilité aux niveaux régional et international, les éléments de puissance et d'influence et la sagesse dans la gestion des crises, l'intervenant a fait observer que l'Algérie remplissait ces trois critères, ce qui l'habilite, a-t-il dit, à obtenir un siège permanent au sein de cet organe onusien. Relevant que l’Algérie plaide, dans les fora internationaux, pour une réforme en profondeur des institutions internationales, il a expliqué qu’elle s'oriente, ces dernières années, vers "la recherche de solutions africaines aux problèmes du contient" et "la gestion africaine des crises" afin de préserver la paix et la sécurité et de promouvoir le développement en Afrique. M. Amroune a rappelé, dans ce cadre, que l'Algérie a œuvré inlassablement, depuis les années 1970, pour que les pays du tiers monde et du sud "prennent la place qui leur sied dans le système international".

