https://fr.sputniknews.africa/20250407/conflit-en-rdc-lua-propose-le-president-togolais-pour-assurer-la-mediation-1071585032.html

Conflit en RDC: l'UA propose le président togolais pour assurer la médiation

Conflit en RDC: l'UA propose le président togolais pour assurer la médiation

Sputnik Afrique

Le Président angolais Joao Lourenço, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union africaine (UA), a proposé le Président togolais Faure... 07.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-07T07:32+0200

2025-04-07T07:32+0200

2025-04-07T07:33+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

togo

faure gnassingbé

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/07/1071584865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09f7310c07aa4b573004be4bb24b4903.jpg

Au cours de la réunion, M. Lourenço a mis l'accent sur l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est de la RDC, soulignant l'immense souffrance des civils et son effet déstabilisateur sur la paix régionale. L'Angola a annoncé son retrait du rôle de médiateur le 24 mars dernier, deux mois seulement après avoir pris la présidence tournante de l'UA. Le communiqué explique le retrait de l'Angola par "des responsabilités et des engagements accrus à la présidence de l'organisation continentale" ainsi que par l'impératif de "garantir la continuité du leadership et la dynamique du processus de médiation".

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

togo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), togo, faure gnassingbé