Le Nigeria reçoit plus d’un million de doses de vaccin contre la méningite

Le Nigeria reçoit plus d'un million de doses de vaccin contre la méningite

Le Nigeria a reçu plus d’un million de doses de vaccin pour lutter contre une épidémie de méningite qui a provoqué des dizaines de décès et des centaines de... 06.04.2025, Sputnik Afrique

L’acheminement de ces vaccins au Nigeria vient appuyer les efforts du pays le plus peuplé d'Afrique pour contenir l’épidémie qui a déjà fait plus de 70 morts et infecté plus de 800 personnes dans 23 des 36 Etats du Nigeria, indique l’organisation onusienne dans un communiqué relayé par les médias locaux.Cette campagne financée par par l'Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI) permettra d’approvisionner le pays en doses du vaccin Men5CV qui protège contre les cinq principales souches de méningocoques (A, C, W, Y et X) en une seule injection, offrant une protection plus étendue.Le géant démographique d'Afrique, qui compte plus de 220 millions d'habitants, fait partie de la "ceinture africaine de la méningite", qui s'étend du Sénégal à l'Ethiopie.Plusieurs espèces de bactéries, virus, champignons ou parasites peuvent provoquer une méningite, qui est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes comprennent souvent des maux de tête, de la fièvre et une raideur de la nuque.

