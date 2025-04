https://fr.sputniknews.africa/20250405/un-nouveau-pole-logistique-en-cote-divoire-pour-acheminer-mieux-laide-humanitaire-en-afrique-1071528718.html

Un nouveau pôle logistique en Côte d'Ivoire pour acheminer mieux l’aide humanitaire en Afrique

Un nouveau pôle logistique en Côte d'Ivoire pour acheminer mieux l’aide humanitaire en Afrique

Sputnik Afrique

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) vient de se doter officiellement à Abidjan d’un nouveau pôle logistique baptisé " Centre de Support logistique... 05.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-05T07:51+0200

2025-04-05T07:51+0200

2025-04-05T07:51+0200

comité international de la croix-rouge (cicr)

afrique de l'ouest

côte d'ivoire

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103402/74/1034027422_0:2:4320:2432_1920x0_80_0_0_7dcc4dc2c4315df5f7f27402b3bc2a06.jpg

D’un coût global de plus de 4,42 millions d’euros, cette nouvelle infrastructure du CICR est destinée à améliorer l’acheminement de l’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre mais aussi, vers Haïti, le Venezuela et le Soudan (Darfour).Intervenant lors d’une cérémonie de présentation de ce pôle, organisée jeudi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, le Chef du CSL-ABI, Jean- Claude Cheseaux, a fait savoir que ce pôle logistique ne se limite pas à la gestion de stocks, mais représente " un engagement concret en faveur du développement économique et social du pays, tout en garantissant une aide humanitaire rapide et efficace".S’étendant sur une superficie de 9.780 m² dont, 2.000 m² d’entrepôt, le site est équipé d’une flotte de 12 véhicules, comprenant des semi-remorques et des camions-remorques, pour assurer la distribution des secours.Il permet de stocker et d’acheminer divers équipements humanitaires essentiels, tels que des couvertures, des kits de cuisine, des nattes, des moustiquaires, des pompes à eau et du matériel sanitaire.En plus de son impact humanitaire, le CSL-ABI a généré une soixantaine d’emplois directs, dont 90% occupés par des Ivoiriens, tout en mobilisant plusieurs entreprises locales pour sa construction et son exploitation.

afrique de l'ouest

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

comité international de la croix-rouge (cicr), afrique de l'ouest, côte d'ivoire, international