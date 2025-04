https://fr.sputniknews.africa/20250404/pas-de-confiance-a-kiev-le-burkina-faso-denonce-le-soutien-ukrainien-au-terrorisme-1071506928.html

"Pas de confiance à Kiev": le Burkina-Faso dénonce le soutien ukrainien au terrorisme

"Pas de confiance à Kiev": le Burkina-Faso dénonce le soutien ukrainien au terrorisme

Sputnik Afrique

Le chef de la diplomatie burkinabè se solidarise avec les déclarations de son homologue malien qui avait qualifié l'Ukraine d'État terroriste. 04.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-04T17:40+0200

2025-04-04T17:40+0200

2025-04-04T17:44+0200

niger

opinion

karamoko jean marie traoré

alliance des états du sahel (aes)

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/04/1071506371_3:0:750:420_1920x0_80_0_0_9bcde9e8c55f413971b0fb29cdfecffb.jpg

"Voir un pays qui prétend être un pays civilisé soutenir une telle posture pour nous, c'est condamnable", a déclaré Karamoko Jean-Marie Traoré à Sputnik Afrique au sujet des propos des officiels ukrainiens qui avaient évoqué le soutien aux radicaux du Sahel.S'exprimant suite à la réunion entre Sergueï Lavrov et ses homologues de l'AES à Moscou, il a rappelé que les membres de l'Alliance avaient "saisi le Conseil de sécurité afin de demander des comptes à l'Ukraine".

niger

russie

2025

Actus

fr_FR

"Kiev Has no Credibility": Burkina Faso Condemns Ukraine's Support for Terrorism

Sputnik Afrique

"Kiev Has no Credibility": Burkina Faso Condemns Ukraine's Support for Terrorism

2025-04-04T17:40+0200

true

PT1M10S