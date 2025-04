https://fr.sputniknews.africa/20250404/les-capitalistes-et-les-imperialistes-ne-tirent-pas-les-lecons-de-lhistoire-1071490637.html

"Les capitalistes et les impérialistes ne tirent pas les leçons de l'histoire"

L'administration Trump serait en discussions avec des pays africains afin que ceux-ci reçoivent des migrants expulsés des États-Unis, selon un média américain... 04.04.2025, Sputnik Afrique

"Les capitalistes et les impérialistes ne tirent pas les leçons de l'histoire" Sputnik Afrique L'administration Trump serait en discussions avec des pays africains afin que ceux-ci reçoivent des migrants expulsés des États-Unis, selon un média américain. Pour Sputnik Afrique, le Dr Bertin Koovi, homme politique béninois et ex-conseiller à l'image du Président de la Guinée équatoriale, a réagi à ces révélations.

Des pays africains qui accueillent des immigrés illégaux renvoyés des États-Unis? "C'est une mauvaise chose, c'est violer leur propre souveraineté". Tel est l'avis de Bertin Koovi, analyste économique et diplomatique, homme politique béninois, contacté par Zone de Contact."Les capitalistes et les impérialistes ne tirent pas les leçons de l'histoire. Ce qui est arrivé au Rwanda et à la Grande-Bretagne devrait servir de leçon", a-t-il ajouté, concernant l’ancien projet de la Grande-Bretagne qui souhaitait expulser des migrants au Rwanda.Retrouvez également dans cette émission:- Alphonse Maindo, professeur congolais de sciences politiques à l'Université de Kisangani en RDC, sur le futur accord américain concernant les terres rares ukrainiennes, comparé à l'exploitation du Congo par la Belgique.- Madiha Benali, Présidente de l’Association Espérance: Tous contre l’autisme, sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et la prise en charge des enfants atteints de cette maladie en Algérie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

