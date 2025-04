Le groupement russe Nord a attaqué 5 brigades et 2 régiments ukrainiens. Les pertes ennemies s'élèvent à 75 militaires, un char, un blindé de combat et 3 canons d'artillerie. Une station de guerre électronique a été détruite.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front. Il a attaqué 5 brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 200 militaires, 2 chars, un blindé de combat et 6 pièces d'artillerie, dont un obusier M198 américain. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses, il a attaqué 6 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 235 soldats, un char, un blindé de transport de troupes et 4 pièces d'artillerie. Une station de guerre électronique et 2 dépôts de munitions ont été anéantis.