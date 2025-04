Diop à Sputnik Afrique: "Nous voulons valoriser nos langues nationales"

https://fr.sputniknews.africa/20250403/diop-a-sputnik-afrique-nous-voulons-valoriser-nos-langues-nationales-1071451387.html

Abdoulaye Diop a commenté pour Sputnik Afrique le futur linguistique de l'AES: "nous voulons valoriser nos langues nationales". 03.04.2025, Sputnik Afrique

"Notre futur linguistique n'a aucun problème", car l'AES envisage de promouvoir ses langues nationales, a-t-il fait savoir. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont, l’un après l’autre, tourné le dos à l’Organisation internationale de la francophonie. Le ministre malien des Affaires étrangères revient sur les raisons principales de cette décision. "L’OIF ne travaille plus dans l’intérêt que nous voulons", a déclaré le diplomate malien.Les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel, Abdoulay Diop, Karamoko Jean Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, ont eu des pourparlers ce jeudi 3 avril avec Sergueï Lavrov à Moscou.

