Moscou note le développement dynamique de l'AES

Les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel, Abdoulay Diop, Karamoko Jean Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, ont entamé leurs pourparlers ce... 03.04.2025, Sputnik Afrique

Lors de sa rencontre avec ses homologues du Niger, du Mali et du Burkina Faso, Sergueï Lavrov a évoqué de nouvelles perspectives de renforcement de coopération dans les domaines: commerce,️ économie, ️investissements,️ transport et logistique, ️institutions bancaires.L’interaction entre la Russie et les pays du Sahel dans la défense se développe intensément, les militaires coopèrent activement, a déclaré Sergueï Lavrov.Le Niger compte sur le soutien de la Russie dans la lutte contre le terrorisme et l'expansion des livraisons d'armes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du paysL'Alliance du Sahel a besoin de moyens pour contrôler le ciel, selon le chef de la diplomatie nigérienne:La rencontre des chefs des diplomaties de la Russie, du Mali, du Niger et du Burkina Faso est un pas géant vers la reconnaissance internationale de l'AES, selon le ministre Diop. Le ministre russe a aussi indiqué que la deuxième réunion ministérielle Russie-Afrique devrait se tenir en Afrique. L'Union africaine fera bientôt une proposition sur la date et le lieu.

