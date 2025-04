https://fr.sputniknews.africa/20250402/traces-indelebiles-comment-lafrique-a-faconne-la-culture-bresilienne-1071414057.html

Traces indélébiles: Comment l'Afrique a façonné la culture brésilienne

Traces indélébiles: Comment l'Afrique a façonné la culture brésilienne

Dans cet épisode du podcast Identités Africaines, Tougbo Koffi, chercheur ivoirien, décrypte l’héritage linguistique et culturel africain au Brésil, tandis que... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Tougbo Koffi, auteur du livre Africanismes et africanités au Brésil. Réalité et portée, donne un aperçu détaillé du riche héritage africain qui a profondément pénétré la culture brésilienne et a laissé des traces remarquables dans la langue portugaise brésilienne.Également dans le programme, le chirurgien ivoirien ayant plus de 24 ans d'expérience dans son domaine et auteur de plusieurs ouvrages, le Dr Chifolo Jérémie Yeo partage son point de vue sur les défis auxquels la médecine est confrontée en Afrique. Il raconte de son expérience de travail en tant que médecin lors de la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

