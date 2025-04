https://fr.sputniknews.africa/20250402/lue-prete-a-reagir-aux-taxes-americaines-1071392857.html

L'UE prête à réagir aux taxes américaines

L'UE prête à réagir aux taxes américaines

Sputnik Afrique

L'Union européenne a affirmé mardi disposer d’un plan de riposte solide face à l’augmentation des droits de douane décidée par les États-Unis, tout en... 02.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-02T09:50+0200

2025-04-02T09:50+0200

2025-04-02T09:50+0200

union européenne (ue)

états-unis

taxes

douane

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/05/1070046804_0:194:2121:1387_1920x0_80_0_0_0bf47719ae804ec87aebd01a1211a0cb.jpg

S’exprimant devant le Parlement européen à Strasbourg, Mme von der Leyen a souligné que l’UE n’avait pas initié cette confrontation commerciale mais qu’elle était prête à défendre ses intérêts."Nous ne cherchons pas l’escalade, mais si nécessaire, nous appliquerons notre plan de riposte", a-t-elle indiqué, en réaction à la décision de Washington d’imposer des droits de douane de 25% sur l’acier, l’aluminium, les voitures et les pièces automobiles.Elle a également averti que d’autres secteurs, dont les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et le bois, pourraient être concernés par de nouvelles mesures tarifaires américaines attendues dès mercredi.Estimant que ces décisions nuiraient tant aux industries européennes qu’aux consommateurs américains, Mme von der Leyen a rappelé que "les droits de douane sont des taxes supportées par les citoyens".Tout en réaffirmant l’ouverture de l’UE aux négociations, elle a insisté sur la détermination de Bruxelles à ne pas céder sous la pression. "Nous aborderons ces discussions en position de force", a-t-elle déclaré, mettant en avant les atouts de l’UE en matière de commerce, de technologie et de taille du marché.La présidente de la Commission européenne a précisé avoir consulté les dirigeants des États membres afin d’évaluer les prochaines mesures américaines et de coordonner une réponse adaptée. "Notre objectif reste une solution négociée, mais nous protégerons nos intérêts, nos citoyens et nos entreprises si nécessaire", a-t-elle conclu.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

union européenne (ue), états-unis, taxes, douane