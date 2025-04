https://fr.sputniknews.africa/20250402/les-interventions-occidentales-en-afrique-perennisent-les-problemes-selon-un-responsable-malien--1071389546.html

Les interventions occidentales en Afrique "pérennisent les problèmes", selon un responsable malien

L'Afrique a pris conscience de la nocivité des interventions occidentales sur son sol, a expliqué à Sputnik Afrique Adama Diabaté, conseiller présidentiel... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Une possible réduction du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) offrirait du temps au continent pour "se réorganiser" afin que des troupes étrangères ne viennent plus "imposées de l'extérieur", a déclaré à Sputnik Afrique Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien.Une prise de conscience a notamment eu lieu dans les pays de l'AES, organisation aujourd'hui synonyme de "renaissance culturelle et humaine" en Afrique, selon le responsable.D'autres pays comme la Russie et la Chine privilégient les échanges gagnant-gagnant, mais la politique occidentale consiste à ne pas les laisser s'épanouir sur le continent, conclut Adama Diabaté.

