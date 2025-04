https://fr.sputniknews.africa/20250402/la-1ere-session-des-consultations-aes-russie-jeudi-a-moscou-1071391455.html

La 1ère session des consultations AES-Russie, jeudi à Moscou

La 1ère session des consultations AES-Russie, jeudi à Moscou

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso effectueront le 3 avril une visite à Moscou pour prendre part à la première session... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Les chefs de la diplomatie des trois pays, réunis dans l'Alliance des États du Sahel (AES), sont attendus jeudi dans la capitale moscovite pour une visite de deux jours à l'invitation de leur homologue russe, Sergueï Lavrov, indiquent les ministres sahéliens dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères du Mali, qui assure la présidence de la confédération."Cette rencontre participe de la volonté commune des chefs d'Etat de la confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense", souligne la même source relevant que "le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique (...) dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie" .La Russie a signé des accords de défense avec les trois pays du Sahel. Elle coopère aussi avec l'AES dans les domaines de l'énergie et des mines notamment.

