https://fr.sputniknews.africa/20250402/grande-expedition-africaine-les-scientifiques-russes-pechent-des-requins-au-large-du-mozambique-1071397473.html

Grande expédition africaine: les scientifiques russes pêchent des requins au large du Mozambique

Grande expédition africaine: les scientifiques russes pêchent des requins au large du Mozambique

Sputnik Afrique

Les scientifiques russes de la Grande expédition africaine continuent leurs travaux au large du Mozambique mais aussi de la Guinée-Bissau, en pêchant divers... 02.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-02T12:11+0200

2025-04-02T12:11+0200

2025-04-02T12:11+0200

international

sciences et tech

recherches

mer

mozambique

pêche

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0f/1070675247_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_dbb4da812e823932c32d2064b3253544.jpg

Le navire de recherche Atlantis opère désormais dans la zone économique exclusive du Mozambique et les chaluts d'essais remontent jusqu'à 124kg par jour, rapporte la Grande expédition sur sa chaîne Telegram. Les principales prises sont: Au total, 971 kg de ressources biologiques aquatiques ont été extraites en une semaine. Le navire de Atlantniro poursuit quant à lui ses relevés de fond au large de la Guinée-Bissau. Les prises sont principalement constituées de chinchards d'Afrique de l'Ouest, d’aloses rasoirs et de merlus. Le départ de la Grande Expédition Africaine a été donné fin août. L'expédition implique des travaux dans les eaux côtières de 18 États d'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien occidental. Aucune étude similaire n’a été menée depuis les années 1980.

mozambique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sciences et tech, recherches, mer, mozambique, pêche