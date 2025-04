https://fr.sputniknews.africa/20250402/en-rdc-la-peine-de-mort-prononcee-contre-3-ressortissants-americains-a-ete-changee-en-prison-a-vie-1071396837.html

En RDC, la peine de mort prononcée contre 3 ressortissants américains a été changée en prison à vie

En RDC, la peine de mort prononcée contre 3 ressortissants américains a été changée en prison à vie

Félix Tshisekedi a ordonné la commutation de la peine de mort en celle de prison à vie pour les Américains Marcel Malanga Malu, Taylor Christa Thomson et... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Une ordonnance en ce sens, signée par le Président Félix Tshisekedi, a été lue ce 2 avril à la télévision d’État.️Ce changement de peine serait un début jusqu’à ce qu’ils soient totalement graciés et libérés, selon l’un des avocats des Américains.️En mai 2024, Marcel Malanga Malu, Taylor Christa Thomson et Zalman Polun Benjamin, ressortissants américains, ont été condamnés à mort pour association de malfaiteurs et tentative de coup d’État. La trentaine de Congolais condamnés avec les Américains dans la même affaire n’ont pas été graciés.

