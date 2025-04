https://fr.sputniknews.africa/20250402/des-pays-africains-qui-accueillent-des-immigres-renvoyes-des-etats-unis-cest-une-mauvaise-chose--1071420434.html

Des pays africains qui accueillent des immigrés renvoyés des États-Unis? "C'est une mauvaise chose"

Contacté par Sputnik Afrique, Bertin Koovi, analyste économique et diplomatique, homme politique béninois, réagit aux informations selon lesquelles... 02.04.2025, Sputnik Afrique

En ce qui concerne le Bénin, si le pays organise le rapatriement de ses ressortissants, "nous n'allons jamais accepter la traite des Noirs, la traite des migrants, ou d'autres nationalités parce qu'on ne voudrait pas d'eux ailleurs", assure l'expert. "Ce qui est malheureux, c'est qu'il y ait des États africains qui refusent de travailler et qui comptent sur la mendicité et le don des autres pour construire une économie", remarque-t-il."Il n'y aurait pas eu les États-Unis sans la force des Noirs. Il n'y aurait pas eu la France riche aujourd'hui sans la traite négrière, l'Angleterre sans nous. En fait, il n'y aurait pas eu d'Europe qui aurait pu avoir le niveau qu'elle a aujourd'hui sans les Noirs", avance Bertin Koovi. Dans ce contexte, les pays construits "par leurs propres forces, c'est d'abord la Russie, et bien, c'est la Chine", remarque-t-il.

