Après 115 jours à ramer sur les océans, l'aventurier russe Fiodor Konyukhov finalement évacué

Après 115 jours à ramer sur les océans, l'aventurier russe Fiodor Konyukhov finalement évacué

L'aventurier russe a été secouru après de sérieux dommages sur son embarcation, alors qu'il tentait une traversée inédite en solitaire et à la rame, entre... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Le marin russe Fiodor Konyukhov a dû être secouru dans l'océan Indien Sud, alors que son navire à rames Akros avait souffert de nombreuses avaries, rapporte sa chaîne Telegram. Les principaux systèmes de contrôle et de survie de l'embarcation étaient hors service, ce qui aurait pu entraîner un chavirage. L'aventurier a été évacué sur un vraquier de plus de 370 mètres de long battant pavillon de Hong Kong, lors d'une opération périlleuse. Le marin a été pris en charge par l'infirmerie du vraquier, mais son embarcation n'a pu être soulevée et a été laissée à la dérive dans l'océan Indien. Fiodor Konioukhov tentait une traversée inédite en solitaire, à la rame, entre l'Amérique du Sud et l'Australie.

