Washington agit avec l'Ukraine comme la Belgique avec la RDC jadis, selon un enseignant

Les États-Unis profitent de la faiblesse de l'Ukraine pour obtenir un accord sur les minéraux, rappelant des méthodes vues en RDC du temps de la colonisation... 01.04.2025, Sputnik Afrique

L'accord de l'administration Trump sur les terres rares en Ukraine relève de la "prédation" et le média Bloomberg a raison de le comparer à l'exploitation coloniale de la RDC par la Belgique, a affirmé à Sputnik Afrique Alphonse Maindo, professeur de sciences politiques à l'Université de Kisangani.Cette situation rappelle "les concessions minières et forestières ou agricoles données aux colons, qui avaient pratiquement le pouvoir d'État", durant la colonisation, ajoute-t-il.Selon lui, comme pour la RDC, l'accord américain va affaiblir l'Ukraine, entraînant:Une exploitation cohérente des ressources naturelles nécessite un "État fort" et des "élites nationalistes et souverainistes", conclut l'enseignant.

