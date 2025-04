https://fr.sputniknews.africa/20250401/une-frappe-israelienne-sur-la-banlieue-de-beyrouth-fait-quatre-morts-1071381938.html

Une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth fait quatre morts

Une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth fait quatre morts

Sputnik Afrique

Quatre personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d'une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, selon la chaîne de télévision libanaise... 01.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-01T16:14+0200

2025-04-01T16:14+0200

2025-04-01T16:14+0200

international

israël

liban

beyrouth

frappe aérienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/01/1068501381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc49b5dabdd70f350bd1300c47f428bb.jpg

Un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth a été frappé par un raid israélien qui a tué quatre personnes et en a blessé sept, relate la chaîne de télévision libanaise Al Jadeed, citant le ministère libanais de la Santé.Une femme figure parmi les tués.Le Président libanais Joseph Aoun a condamné l'attaque et a appelé les pays amis à aider à préserver et à protéger la souveraineté du pays.L'armée israélienne a déclaré que la cible de la frappe était un membre du Hezbollah.Ce 28 mars, une frappe israélienne avait déjà détruit un immeuble résidentiel de plusieurs étages dans le quartier de Hadas, dans la banlieue sud de Beyrouth.

israël

liban

beyrouth

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, liban, beyrouth, frappe aérienne