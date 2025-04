https://fr.sputniknews.africa/20250401/troupes-de-barrage-aux-deserteurs-kiev-tire-dans-le-dos-de-ses-propres-soldats-1071388773.html

Troupes de "barrage aux déserteurs": Kiev tire dans le dos de ses propres soldats

Des troupes de Kiev interdisent toute retraite aux soldats ukrainiens, en leur tirant dessus avec des drones et de l'artillerie, a déclaré à Sputnik un jeune... 01.04.2025, Sputnik Afrique

Les forces ukrainiennes ont mis en place des unités chargées de tirer sur les soldats reculant sur la ligne de front, a annoncé à Sputnik Nikolaï Tchebanov, prisonnier ukrainien de tout juste 20 ans.Le commandement ukrainien ne se soucie pas non plus du sort des blessés et les abandonne à leur sort, ajoute-t-il.

