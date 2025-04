https://fr.sputniknews.africa/20250401/soudan-pres-de-400000-deplaces-internes-sont-rentres-chez-eux-en-trois-mois-1071370694.html

Soudan: prés de 400.000 déplacés internes sont rentrés chez-eux en trois mois

Soudan: prés de 400.000 déplacés internes sont rentrés chez-eux en trois mois

Sputnik Afrique

Quelque 396.738 de déplacés internes au Soudan sont rentrés chez-eux au cours de ces trois derniers mois, a indiqué l'Organisation internationale pour les... 01.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-01T08:38+0200

2025-04-01T08:38+0200

2025-04-01T08:38+0200

soudan

afrique subsaharienne

personnes déplacées

onu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0a/1065010796_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_fba2b870b949af316935834e1d2134be.jpg

"Ces retours ont fait baisser pour la première fois depuis près de deux ans le nombre de déplacés internes au Soudan", a relevé l'agence onusienne, précisant que ces retours ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Khartoum, Al Jazira et Sennar.L'OIM a noté, toutefois, que ces retours s'effectuent dans des conditions de vie précaires et en l'absence de services de base."Beaucoup souhaitent rentrer chez eux, mais les conditions nécessaires à un retour sûr et durable ne sont pas encore réunies", a expliqué Mohamed Refaat, chef de mission de l'OIM au Soudan. Il a noté que "les services essentiels, tels que les soins de santé, la protection, l'éducation et l'alimentation, sont rares", ajoutant que "l'absence d'infrastructures fonctionnelles et de capacités financières complique la reconstruction des vies des familles déplacées".L'agence onusienne a souligné que malgré ces retours, le Soudan compte encore plus de 11,3 millions de déplacés internes, dont plus de la moitié sont des enfants. Selon l'organisation, la réduction des financements humanitaires internationaux aggrave la crise et accentue la détresse des populations. L'OIM cherche à mobiliser 250 millions de dollars pour venir en aide à 1,7 million de personnes au Soudan, mais n'a pour l'instant reçu que 6 % des fonds nécessaires. Depuis avril 2023, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide s'affrontent dans un conflit qui a fait plus de 20.000 morts et 14 millions de déplacés, selon l'ONU et les autorités locales.

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, afrique subsaharienne, personnes déplacées, onu