Relations russo-chinoises: "Amis pour toujours et jamais ennemis"

01.04.2025

Initiatives de Donald Trump concernant le règlement en Ukraine"On ne peut pas obtenir la paix en attendant, il faut travailler pour y parvenir", estime le chef de la diplomatie chinoise. "Dès le premier jour après le début de la crise, nous avons plaidé en faveur d’un règlement politique par le dialogue et les négociations", indique Wang Yi en soulignant que Moscou n’a pas refusé et ne refuse pas le dialogue comme moyen de résolution du conflit. Dégel entre Moscou et WashingtonL'amélioration des relations russo-américaines "insuffle de l’optimisme dans une situation internationale décevante", affirme Wang Yi.Le rôle de Pékin et Moscou dans la Seconde Guerre mondiale La Chine et la Russie ont été "les principales forces dans la lutte commune contre le fascisme et le militarisme", indique Wang Yi.Les deux pays ont été les "principaux théâtres de guerre en Asie et en Europe, dans la guerre brutale entre le bien et le mal", rappelle-t-il, alors que Moscou se prépare à célébrer le 9 mai le 80e anniversaire de sa victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Mise en garde des États-Unis Pékin appelle Washington à "cesser les actions qui compromettent la sécurité stratégique", a fait savoir le diplomate chinois. Les États-Unis doivent "réduire efficacement le rôle des armes nucléaires dans la sécurité nationale". Pour lui, les actions compromettant la sécurité stratégique sont: Relations russo-chinoises Voici les piliers de l'interaction russo-chinoise, selon le ministre chinois des Affaires étrangères:Le partenariat stratégique global sino-russe "a résisté à l'épreuve des turbulences internationales et se trouve à l'avant-garde de notre époque, inébranlable et fort comme le mont Taishan", a-t-il dit en faisant référence à l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine, située dans la province du Shandong dans l'est du pays.

